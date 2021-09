Celebrata oggi la Cerimonia solenne in onore di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato

Oggi, alle ore 11.00, presso la Basilica Cattedrale di Crotone si è celebrata la Cerimonia Solenne in onore di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato

Alla Liturgia hanno preso parte oltre a personale di Polizia, numerose autorità civili, politiche e religiose, ed anche familiari.

Al termine della celebrazione, il Questore di Crotone, Dr. Massimo GAMBINO ha ringraziato i presenti per la partecipazione e ha rivolto un augurio particolare a tutti i Poliziotti.

Poco dopo, all’esterno della Chiesa, si è tenuta la ricorrente Benedizione dei mezzi della Polizia.

Come ogni anno, inoltre, prima della Santa Messa si è svolta nel piazzale della Questura una piccola cerimonia, tenuta dal Questore, nella quale sono stati premiati e lodati gli agenti di Polizia che si sono distinti per la loro abnegazione al lavoro, senso del dovere o per episodi di forte senso civico e spirito di sacrificio, secondo i principi cardine delle Forze dell’Ordine.

Ed è stata in questa occasione che un cittadino è voluto intervenire direttamente a ringraziare due agenti della Questura di Crotone, dedicando loro una lettera contenente un messaggio di stima e gratitudine, per essersi prodigati anni prima, nel salvataggio della sua famiglia intrappolata da un incendio in casa.

I due poliziotti hanno salvato la vita di quel cittadino e dei suoi cari, sprezzanti del pericolo e senza esitazioni , onorando la divisa che indossano quotidianamente, pur trovandosi in quel momento, liberi dal servizio.

