E la Lega: “Sorpresi che un allenatore vincente come Sarri non ricordi le regole”

E la Lega: “Sorpresi che un allenatore vincente come Sarri non ricordi le regole”Nota di via Rosellini dopo le lamentele dell’allenatore della Lazio per la programmazione della partita col Bologna: “Il regolamento delle competizioni internazionali richiede almeno 48 ore tra due partite, distanza ampiamente rispettata” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 29 Settembre 2021.

E la Lega: “Sorpresi che un allenatore vincente come Sarri non ricordi le regole”Nota di via Rosellini dopo le lamentele dell’allenatore della Lazio per la programmazione della partita col Bologna: “Il regolamento delle competizioni internazionali richiede almeno 48 ore tra due partite, distanza ampiamente rispettata”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA