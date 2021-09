Leao incanta, poi incubo Griezmann-Suarez: Milan-Atletico in un minuto

Leao incanta, poi incubo Griezmann-Suarez: Milan-Atletico in un minutoIl Milan sconfitto in casa dall’Atletico Madrid per 2-1 nel match della seconda giornata della fase a gironi di Champions. Al vantaggio di Leao, hanno risposto nella ripresa Griezmann e Suarez su rigore. Decisiva l’espulsione nel primo tempo di Kessie continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

mercoledì 29 Settembre 2021.

