Poker dello Zenit al Malmoe, i russi mettono pressione a Chelsea e Juventus

Poker dello Zenit al Malmoe, i russi mettono pressione a Chelsea e JuventusI gol di Claudinho, Kuzyaev e poi Sutormin e Wendel per avere la meglio sugli svedesi, già battuti dai bianconeri e rimasti in dieci per 40 minuti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

mercoledì 29 Settembre 2021.

