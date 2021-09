Severo il 2° giallo a Kessie. Errore sul rigore: il Var non vede il mani di Lemar

Severo il 2° giallo a Kessie. Il rigore non c’è: il Var non vede il mani di LemarMilan danneggiato dai fischi di Cakir: in occasione dell’episodio finale, l’arbitro avrebbe dovuto rivederlo al monitor, ma il Var Bitigen non è stato dello stesso avviso continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 29 Settembre 2021.

Severo il 2° giallo a Kessie. Il rigore non c’è: il Var non vede il mani di LemarMilan danneggiato dai fischi di Cakir: in occasione dell’episodio finale, l’arbitro avrebbe dovuto rivederlo al monitor, ma il Var Bitigen non è stato dello stesso avviso

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA