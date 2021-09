Cirò Marina, Al via la 2^ edizione del Premio Dr. Enzo Sasso

Si potrà presentare domanda fino al 30 novembre 2021

Cirò Marina,

giovedì 30 Settembre 2021.

A bandire la Seconda Edizione del premio, realizzato in memoria del Dott. Enzo Sasso, sarà l’Associazione “Arcobaleno”, presieduta da Francesco Lombardo.

A patrocinare l’evento saranno la Provincia di Crotone e l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Crotone oltre alla gradita partecipazione dell’ Ufficio Scolastico Provinciale di Crotone.

Il bando prevede un premio in denaro, complessivamente di 1.500,00 (euro millecinquecento/00) che verrà assegnato al giovane diplomato della provincia di Crotone che ha già superato i test di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi Dentaria presso qualsiasi Università Italiana.

Le domande di partecipazione al concorso potranno essere presentate attraverso una delle seguenti modalità: tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica premio.drenzosasso@libero.it specificando

nell’oggetto “Partecipazione al bando 2021 – nome e cognome del candidato”, o in busta chiusa presso la

sede legale dell’Associazione “Arcobaleno”.

Il premio, oltre ad essere un momento commemorativo, rientra in una serie di iniziative create in ambito

locale e nazionale di solidarietà nel campo della ricerca contro il cancro.

Sia il bando che i moduli per effettuare le segnalazioni sono disponibili, in quanto allegati al presente articolo,

o sulla pagina facebook https://www.facebook.com/premio.dott.enzo.sasso

