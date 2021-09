CR7 sempre più nella storia: è primo per presenze in Champions

CR7 sempre più nella storia: è primo per presenze in ChampionsEnnesimo record raggiunto per Cristiano Ronaldo, che nel match contro gli spagnoli scavalcherà Iker Casillas in gettoni collezionati nell’Europa dei grandi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

giovedì 30 Settembre 2021.

