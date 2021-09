Installato al comando di Polizia Locale di Crotone il defibrillatore donato dalla clinica Ev. Stiftung Tannenhof di Remscheid

Il defibrillatore che, con un gesto di grande generosità, è stato donato alla città dalla clinica Ev. Stiftung Tannenhof di Remscheid (Renania settentrionale) con sede a Cirò Marina

Crotone,

giovedì 30 Settembre 2021.

Il defibrillatore ora è a disposizione per eventuali emergenze che si dovessero verificare nella zona.

Nell’occasione della posa in opera del dispositivo salvavita era presente con il sindaco Vincenzo Voce, l’assessore alla Tutela della Salute Carla Cortese e del comandante della Polizia Locale Francesco Iorno, la dott.ssa Maria Papaianni che collabora con la struttura tedesca ed è la responsabile della stessa in Italia.

Il sindaco nell’occasione ha rinnovato il ringraziamento alla dott.ssa Papaianni per il gesto di sensibilità verso la comunità cittadina.

Tra l’altro, diciannove agenti di Polizia Locale hanno già svolto un corso per l’utilizzo del defibrillatore e l’assessore alla Tutela della Salute Carla Cortese intende ampliare la formazione a tutto il personale attualmente in servizio presso il Comando.

Continua, dunque, la sinergia tra la città di Crotone e la struttura tedesca che tra l’altro mentre sta già effettuando il percorso di formazione completamente gratuito e retribuito destinato a giovani che prevede la possibilità di seguire la formazione professionale nel settore infermieristico in Germania, ha già stabilito contatti con strutture sanitarie locali per iniziare uno scambio interculturale tra la professione del futuro. Sono previsti viaggi verso Crotone da parte di giovani studenti infermieri come importante confronto sanitario in un periodo di pandemia mondiale.

