Milan, Florenzi fuori un mese. Ibrahimovic: niente Atalanta (e Svezia)In programma domani l’intervento in artroscopia al ginocchio sinistro per un problema meniscale. Torna Kjaer, semaforo verde per Messias continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 30 Settembre 2021.

