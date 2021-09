Occhio Inter, maxi buco di bilancio da oltre 200 milioni: servono gli euro-ricavi

Occhio Inter, maxi buco di bilancio da oltre 200 milioni: servono gli euro-ricaviDopo tre anni consecutivi senza gli ottavi l’obiettivo è decisivo per i conti. Oggi il Cda confermerà il rosso in salita per il 2020-21 continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 30 Settembre 2021.

Occhio Inter, maxi buco di bilancio da oltre 200 milioni: servono gli euro-ricaviDopo tre anni consecutivi senza gli ottavi l’obiettivo è decisivo per i conti. Oggi il Cda confermerà il rosso in salita per il 2020-21

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA