Un Fede inventa, l’altro segna in 10 secondi. Ed eguaglia il Del Piero del 1997

La Redazione24

,

giovedì 30 Settembre 2021.

Un Fede inventa, l’altro segna in 10 secondi. Ed eguaglia il Del Piero del 1997Nella gara della seconda giornata del girone H della Champions League, la Juventus supera il Chelsea a Torino per 1-0. Decide il gol di Chiesa dopo 10 secondi dall’inizio del secondo tempo. Per lui, rete nelle ultime 4 partite consecutive di Champions League, come solo Del Piero, con la Juve, era riuscito a fare nel 1997. Guarda le foto più belle

