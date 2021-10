LIVE da Austin, partita la MotoGP. Marquez vola e supera Bagnaia

MotoGP Austin, le gare live: Bagnaia dietro a Marquez e QuartararoQuartultimo appuntamento del Mondiale 2021, il GP delle Americhe. In Moto3 vince Guevara davanti a Foggia ma che paura per un incidente! In Moto2 vince Raul Fernandez, la caduta di Gardner rimette tutto in discussione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 03 Ottobre 2021.

