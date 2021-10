Elezioni regionali in Calabria, proiezioni: Occhiuto è oltre il 55%

Secondo le prime proiezioni Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Calabria, si assesterà oltre il 55% dei voti

La Redazione

Catanzaro,

lunedì 04 Ottobre 2021.

Elezioni regionali in Calabria 2021, arrivano ulteriori aggiornamenti dagli istituti. Partiamo dalla prima proiezione su un campione del 68 per cento realizzata da Tecnè per Mediaset: confermato il netto vantaggio di Occhiuto del Centrodestra, quotato al 55,4%. Bruni, sostenuta da Centrosinistra e Movimento 5 Stelle, è al 25%, mentre De Magistris non va oltre il 17,8%. Infine, l’ex governatore Oliverio è dato all’1,8%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA