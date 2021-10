Il Lions Club Cirò Krimisa celebra la sua XXIX Charter Night e il passaggio della Campana per l’anno sociale 2021/2022

In un clima di armonia e cordialità e nel rispetto delle misure anti covid, si è svolta la cerimonia del Passaggio della Campana tra il Presidente uscente Antonio Gallella e il Presidente entrante Giovanni Gentile

Cirò Marina,

martedì 05 Ottobre 2021.

La celebrazione della XXIX Charter Night è avvenuta alla presenza delle massime autorità Lionistiche Distrettuali: Francesco Accarino, Governatore del Distretto 108ya con il suo Staff, Franco Scarpino, I Vice Governatore, Pasquale Bruscino, II Vice Governatore, i Delegati del Governatore, il Presidente della X Circoscrizione Alessandro Tassone, la Presidente della Zona 24 Rosa Maria Romano e gli Officers Distrettuali e i Presidenti dei Clubs del Distretto di Calabria,Basilicata e Campania.

Il Presidente uscente dott. Antonio Gallella, visibilmente emozionato, ha passato le Consegne all’architetto Giovanni Gentile, dopo aver sintetizzato le attività del Club che, per far fronte alla nuova situazione determinata dalla pandemia, si è speso per andare incontro ai bisogni della comunità locale e lo ha fatto rispondendo con modalità nuove e adattandosi al cambiamento reso necessario. Tutti i soci, con la passione che li contraddistingue, hanno colto le nuove esigenze del territorio e nel periodo più difficile del Covid, le attività di servizio del Club non si sono fermate, anzi si sono cercati modi alternativi per esprimere sentimenti di solidarietà, di fiducia e di speranza verso il futuro.

E, un video realizzato dalla Prof.ssa Filomena Zungri, Vice Presidente del Club, ha illustrato le numerose attività svolte durante la presidenza di Gallella: Zaino sospeso, Collette alimentari, Piantumazione di alberi, Donazioni di panchine in un’area verde della cittadina per i Diritti Umani, Poster per la Pace, Raccolta occhiali usati, Donazioni alla Fondazione LCIF, Donazioni al Carcere Minorile di CZ, Donazione di mascherine e tamponi, Celebrazione di Dante, il Poeta immortale, che ha consentito per la prima volta dopo il lockdown l’apertura del Teatro Alikia di Cirò Marina, Controllo della vista e tanto altro.

Il neo Presidente Gentile, anche lui fortemente commosso, ha presentato il suo Staff composto dal Segretario Antonio Aloisio, il Cerimoniere Mario Patanisi, il Tesoriere Rocco Sotira, l’ Addetta alla Comunicazione Orsola Siciliani, l’ Officer Telematico Francesco Colicchio e la Vice Presidente Filomena Zungri.

Nel corso della cerimonia il Club si è arricchito della presenza di una nuova Socia, la prof.ssa Caterina Pugliese, docente di Storia dell’Arte e persona sensibile e impegnata nel sociale.

In perfetta continuità con chi lo ha preceduto, Giovanni Gentile ha presentato il programma che si svolgerà nel corso del suo anno sociale.

Oltre ai Services dedicati al tema della pace, della salute, alla Raccolta Fondi per opere benefiche e altre attività, saranno effettuate, in linea con i temi distrettuali, problematiche importanti, quali l’Inclusione nello sport, l’ Abuso sui minori, la Salvaguardia ambientale e donazioni per la Fondazione.

L’amicizia tra i Soci, il grande spirito di solidarietà e la passione che ci hanno già portato a realizzare sfide significative in questo periodo drammatico non ancora del tutto trascorso, permetteranno di proseguire con impegno questo ambizioso percorso.

