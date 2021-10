Mancini, missione Nations League: “Vincerla sarebbe fantastico ma…”

Mancini, missione Nations League: “Vincerla sarebbe fantastico ma…”Il c.t. azzurro è pronto a una nuova sfida con la Spagna: “All’Europeo è stata la squadra che ci ha messo più in difficoltà. E per vincere non c’è un modo soltanto” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 05 Ottobre 2021.

Mancini, missione Nations League: “Vincerla sarebbe fantastico ma…”Il c.t. azzurro è pronto a una nuova sfida con la Spagna: “All’Europeo è stata la squadra che ci ha messo più in difficoltà. E per vincere non c’è un modo soltanto”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA