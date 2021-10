Al via il Concorso Internazionale di poesia “Letizia Chiarelli”, rivolto ai poeti di tutto il mondo dall’età di otto anni in poi

Concorso organizzato da Eugenio Carmelo Perri e Radio Tele Parsec

Catanzaro,

mercoledì 06 Ottobre 2021.

Le poesie, a tema libero, possono essere sia inedite e sia edite, in lingua italiana e nella lingua del paese di provenienza di ogni poesia.

I partecipanti possono inviare alla cortese attenzione della Giuria una sola lirica, di massimo 35 versi, entro il 31 dicembre dell’anno 2021 al seguente indirizzo: jurimoretti@gmail.com

Ad ogni autore è richiesto di specificare:

nome e cognome

età

città e nazione di appartenenza

numero di telefono o indirizzo email.

A tutti i partecipanti sarà inviato , tramite posta elettronica, l’attestato con la menzione del Premio e le note di merito della giuria.

La Giuria è composta da:

JURI MORETTI, giornalista e scrittore

LAURA CANNAS, ANNA MESSINA, NATALE MIRIELLO, poeti contemporanei e autori di varie pubblicazioni in versi.

Ai primi tre vincitori sarà dedicata la partecipazione in esclusiva ad un’intera trasmissione presso RADIO TELE PARSIC, diretta dal sig. Eugenio Carmelo Perri, in collegamento virtuale con MELBOURNE ( Australia) in data da concordare ,con relativo video da pubblicare su YOUTUBE.

Ringraziamo in anticipo tutti coloro che onoreranno la Prima Edizione di questo concorso dedicato alla memoria di LETIZIA CHIARELLI, una persona che ha sempre considerato la poesia “la più preziosa amica” durante il cammino della sua vita.

“Vivi ogni istante del tuo tempo nella sua intensità, per non arrivare alla fine della vita e dire io non ho vissuto” ( Letizia Chiarelli 14 febbraio 1935-24 luglio 2021).

