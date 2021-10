Anche Sainz cambia il motore: la sua Ferrari partirà ultima a Istanbul

F1 Turchia, la Ferrari cambia il motore di Sainz: partirà ultimo in grigliaCome per Leclerc in Russia, la Ferrari di Sainz monterà una nuova power unit per il GP Turchia del 10 ottobre. Per lo spagnolo gara di rimonta. Il team principal Binotto non sarà ad Istanbul: seguirà la gara da remoto continua a leggere […]

La Redazione24

,

mercoledì 06 Ottobre 2021.

