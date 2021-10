Furie azzurre: Insigne falso 9 e il vero Chiesa. Così l’Italia carica la Spagna

Furie azzurre: Insigne falso 9 e il vero Chiesa. Così l’Italia carica la SpagnaSemifinale di Nations League: in corsa anche Kean e Raspadori, ma con Lorenzo e un Pellegrini in più, Mancini eviterebbe la sofferenza dell’Europeo. In ballo la finale di domenica continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 06 Ottobre 2021.

