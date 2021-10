Il video della serata folle di Vidal: capriola sul bagagliaio della Ferrari

La Redazione24

,

mercoledì 06 Ottobre 2021.

Il video della serata folle di Vidal: capriola sul bagagliaio della Ferrari Sta circolando sui social questo video che ritrae il centrocampista cileno Arturo Vidal in condizioni poco lucide, mentre fa una capovolta sul bagagliaio di una Ferrari. Secondo l’Inter, il girato risale alla sera del 18 agosto, tre giorni prima dunque dell’esordio in campionato contro il Genoa (partita in cui Vidal ha anche segnato il terzo gol del 4-0 finale). Il club nerazzurro era a conoscenza dell’episodio e ha già affrontato la questione con il giocatore.

