Inter, a gennaio le mosse per fare abbassare i costi. Sanchez in partenza

Inter, a gennaio le mosse per fare abbassare i costi. Sanchez in partenzaIn attesa di capire come la società risolverà il problema del passivo, si punta a qualche cessione nel mercato invernale. In uscita il cileno e forse anche Vidal

mercoledì 06 Ottobre 2021.

