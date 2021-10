Soci dell’Anioc di Crotone insigniti a Cavalieri e Commendatori

Sabato 25 settembre 2021, Solenne Pontificale in onore del Sovrano Ordine Imperiale di S. Eugenio di Trebisonda

La Redazione

Crotone,

mercoledì 06 Ottobre 2021.

Tra i gli ammessi anche un neo Cavaliere e un neo Commendatore dell’ANIOC di Crotone.

Il Sacro Rito dell’investitura è stato celebrato nella lussuosa villa dell’Esarca dell’Ordine Conte Prof. Dott. Nerio Pantaleoni, Via Stradelli Guelfi, Loc. Poggio Grande, Castel San Pietro Terme (BO).

Il compito dell’Ordine è quello, ha affermato l’Esarca Conte Prof. Dott. Nerio Pantaleoni, di glorificare la croce, la propaganda della fede e la difesa della Santa Romana Chiesa.

Dopo brevi cenni sull’Ordine, da parte dell’Arconte Eugeniano, ex Esarca, su questa antica e gloriosa Milizia bizantina imperiale, che fu fondata in onore dell’illustre Cavaliere e Patriarca di Trebisonda, il patrizio romano Eugenio che, per aver rifiutato di adorare gli dei pagani e per rinunciare alla sua fede e abbandonare i suoi fedeli seguaci, fu martirizzato con indicibili torture e infine decapitato, per ordine del Legato del Ponto, Catinius Coresinus a Trebisonda, il secondo giorno di giugno dell’anno 304. Le sue sacre reliquie furono sepolte nel grande monastero che porta ancora il suo nome.

Ogni persona presente in piedi si è presentata con le sue generalità, fra i quali il Conte Enzo Modulo Morosini, Nobile di antica famiglia.

La Segretaria Generale d’Ordine Dama Arcontessa dell’ordine Eugeniano Dr.ssa Paola Baldassarri, ha iniziato invitando i presenti a intervenire sulla cerimonia, fra questi c’era il Cav. Giuseppe Crea, Delegato Provinciale dell’ANIOC di Crotone e Coordinatore Regionale, che ha dato brevi cenni su l’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavallereschi, nata nel 1949 con Segretario Generale Conte Feliciano Monzani, per unire tutti i Cavalieri del mondo in una unica famiglia al fianco della Chiesa e a favore dei bisognosi.

Dopo gli interventi, l’Esarca dell’Ordine Conte Prof. Dott. Nerio Pantaleoni, ha concesso la nomina di Cavaliere a Filippo Carella e la nomina di Commendatore ad Albino Leone Russo, soci Benemeriti dell’ANIOC crotonese.

La cerimonia si è svolta con sobrietà e con molto umanità.

Erano presenti: Conte, Prof. Dott. Sangiorgi Cellini Arconte Eugeniano, Toparca Nord Italia, dott. Davide Rubbini, il Tenente Colonnello dei Carabinieri Angelo Carella e altri partecipanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA