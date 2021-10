Varriale non andrà in onda sulla Rai finché non sarà chiarita l’indagine per stalking

Varriale non andrà in onda sulla Rai finché non sarà chiarita l’indagine per stalkingL’ex vicedirettore non sarà in video per le finali di Nations League. Nessuna sospensione – spiega la Rai attraverso l’Ansa – ma una decisione presa di comune accordo per evitare strumentalizzazioni dopo le accuse dell’ex compagna continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

mercoledì 06 Ottobre 2021.

Varriale non andrà in onda sulla Rai finché non sarà chiarita l’indagine per stalkingL’ex vicedirettore non sarà in video per le finali di Nations League. Nessuna sospensione – spiega la Rai attraverso l’Ansa – ma una decisione presa di comune accordo per evitare strumentalizzazioni dopo le accuse dell’ex compagna

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA