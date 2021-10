Concluso a Punta Alice l’EuroBirdwatch2021 con numeri positivi

Si è svolto domenica 3 ottobre in località Punta Alice la manifestazione dedicata alla giornata Europea del Birdwatching

07 Ottobre 2021

Un buon numero di partecipanti era presente. Nella stessa mattinata la stazione di inanellamento e cattura ha aperto le porte ai visitatori, che hanno potuto ammirare un buon numero di uccelli migratori. Durante l’evento sono stati censiti più di 28 specie di uccelli per un totale di 380 individui. La presenza di bambini con i genitori ha ravvivato la manifestazione. Nelle operazioni di inanellamento l’ornitologo Mario Pucci è stato aiutato dal piccolo Giovanni Candelise fratello più piccolo del più famoso Giuseppe, ormai ornitologo affermato. Giovanni che ha partecipato per la prima volta all’attività di inanellamento, ha mostrato un grande interesse. Lo studio della migrazione degli uccelli, suscita nei bambini una certa emozione e li avvicina ad avere sempre di più contatto con la natura. In località Punta Alice, c’è in corso un progetto di riqualificazione ambientale e tutela della biodiversità. Progetto approvato e finanziato dalla Regione Calabria e condiviso a pieno dall’amministrazione comunale. Il progetto proposto dall’associazione StOrCal (studi ornitologici Calabria), consiste nella tutela della Biodiversità all’interno di un’area di grande valore naturalistico, creare dei percorsi all’interno della macchia Mediterranea coinvolgendo i bambini delle scuole primarie e secondarie nel rispetto della natura, facendogli vivere momenti indimenticabili a contatto con la natura.

