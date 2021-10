Ryanair lancia nuova rotta dall’Aeroporto di Crotone, si vola a Venezia

Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Italia, ha lanciato un nuovo volo dallo scalo crotonese

La Redazione

Crotone,

giovedì 07 Ottobre 2021.

Dal 28 marzo 2022, da Crotone si potrà volare anche verso l’aeroporto Marco Polo di Venezia, con tre voli settimanali, lunedì, mercoledì e venerdì, dove Ryanair ha annunciato oggi l’apertura di una nuova base italiana. I biglietti sono già prenotabili sul sito della compagnia Ryanair.

Ryanair ha annunciato mercoledì 6 ottobre la sua nuova base italiana all’aeroporto Venezia Marco Polo con tre nuovi Boeing 737 8-200 “Gamechanger”, i quali rappresentano «un investimento di 300 milioni di dollari» insieme all’introduzione di «18 nuove rotte (24 in totale) migliorando significativamente la connettività nazionale e internazionale di Venezia verso 12 paesi europei dall’estate 2022». Nel dettaglio, l’operativo di Ryanair a Venezia Marco Polo prevederà tre nuovi 737 “Gamechanger” basati (300 m di investimento), 100 nuovi posti di lavoro diretti, 18 nuove rotte, 24 rotte in totale (16 internazionali / 8 domestiche) e oltre 160 voli settimanali in partenza.

La nuova base di Ryanair a Venezia Marco Polo, spiega una nota della compagnia, rappresenta «il nostro impegno verso la regione Veneto, dove Ryanair ha già aperto quest’anno una base – con due aeromobili – a Treviso (con 48 rotte) e opera presso l’aeroporto di Verona dove oggi ha annunciato 2 nuove rotte per Porto e Palma dall’estate 2022». L’annuncio di oggi, prosegue la nota, «rafforza ulteriormente l’impegno di Ryanair a supporto della ripresa del settore turistico del Veneto, con 86 rotte dall’estate 2022 a Venezia Marco Polo, Treviso e Verona». Con 24 rotte tra cui scegliere da Venezia Marco Polo, i passeggeri posso ora prenotare una meritata vacanza estiva volando alle tariffe più basse verso fantastiche destinazioni come Barcellona, Danzica, Helsinki, Lisbona e Stoccolma. Per festeggiare l’apertura della nuova base a Venezia Marco Polo, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli 19,99 euro disponibili fino alla mezzanotte di venerdì 8 ottobre solo sul sito ryanair.com.

Il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone

Ryanair ha aperto nuove basi in Italia: Venezia e Torino.Ryanair proprio ieri ha annunciato il volo Crotone-Venezia da marzo 2022.Ora chiediamo visto che anche Torino è una base Ryanair l’istituzione del volo Crotone-Torino.E’ un volo importante per il territorio crotonese che noi chiediamo da anni ed ora sarebbe molto più semplice da concretizzare.

Leggi qui https://corporate.ryanair.com/…/nuova-base-ryanair…/…

Firma la petizione in sostegno: https://www.change.org/crotone-torino

