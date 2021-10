Sabato 9 ottobre ricorre la Giornata Mondiale della sindrome “Pandas-Pans”, malattia che colpisce i bambini

La malattia che colpisce i bambini e che, purtroppo, ha ancora poca risonanza in Italia

Comunicato della Questura

Crotone,

giovedì 07 Ottobre 2021.

A tal proposito, al fine di catturare l’attenzione dei medici per il consequenziale riconoscimento diagnostico della sindrome PANDAS/PANS, il Comitato Italiano Genitori Pans Pandas Bge con il patrocinio del comune di Crotone e la commissione delle Pari Opportunità, ha organizzato un’iniziativa in Piazza della Resistenza alle ore 17.30 alla quale interverranno diverse autorità civili, politiche, alcuni dottori e rappresentanti del settore medico, tra cui la Croce Rossa Italiana.

Nel corso degli interventi saranno proiettati contenuti multimediali illustrativi, intrattenimenti musicali, giochi e spettacoli per i bambini, a cura delle associazioni “Regalerò un sogno” e “Happy Lab”.

Inoltre vi sarà la presenza di personale Questura di Crotone e del Reparto Cinofili della Polizia di Stato, di un ambasciatore U.N.I.C.E.F. e dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco che allestirà per l‘occasione un percorso ludico e ricreativo per i bambini, denominato “POMPIEROPOLI”.

L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta regionale su radio CRT Network e in diretta su Facebook.

Anche in questa occasione la Polizia di Stato, ed in particolare la Questura di Crotone, si è schierata a favore dei bambini esprimendo la massima vicinanza e sensibilità sul tema, affinchè si trovi al più presto una soluzione medica, ma ancor prima si giunga ad un riconoscimento effettivo da parte del mondo della medicina e delle autorità politiche sulla sindrome, per dare ai bambini colpiti da questa malattia un futuro sereno.

