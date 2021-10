Decreto capienze, stadi subito al 75% e si va verso il 100. Per i palazzetti si sale al 60%

venerdì 08 Ottobre 2021.

Decreto capienze, stadi subito al 75% e si va verso il 100. Per i palazzetti si sale al 60Si è concluso il Consiglio dei ministri sui limiti di presenze. Vezzali: “Spero che in 15 giorni si arrivi ad avere gli impianti all’aperto pieni”. Per quelli al chiuso si va oltre le attese (il Cts aveva detto sì al 50%)

