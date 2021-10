Lukaku-Mbappé show, poi la decide Theo: rimontona Francia. E ora la Spagna…

Lukaku-Mbappé show, poi la decide Theo: rimontona Francia. E ora la Spagna…All’Allianz Stadium una grande gara tra Belgio e Francia. La Nazionale di Deschamps si impone per 3-2 ribaltando il doppio svantaggio e raggiunge la Spagna in finale di Nations League. In gol Carrasco e Lukaku, per i transalpini Benzema, Mbappe e Theo continua a […]

La Redazione24

,

venerdì 08 Ottobre 2021.

