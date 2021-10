Pablito, un anno senza Paolo Rossi: segui l’evento tra poco in DIRETTA

Pablito, un anno senza Paolo Rossi: segui l’evento in DIRETTANella seconda giornata del Festival dello Sport di Trento, all’evento presentato da Alberto Cerruti per ricordare Paolo Rossi, prendono parte: Federica Cappelletti, moglie del compianto ex attaccante, e i campioni del mondo del 1982 Giancarlo Antognoni, Antonio Cabrini, Franco Causio e Beppe Dossena continua a leggere […]

La Redazione24

venerdì 08 Ottobre 2021.

