Theo Hernandez al 90′ manda la Francia in finale! A Torino sarà Italia-Belgio per il 3° posto

Theo Hernandez al 90′ manda la Francia in finale! A Torino sarà Italia-Belgio per il 3° postoSemifinale meravigliosa a Torino. Belgi avanti 2-0 coi gol di Carrasco e Lukaku, poi Mbappé e Benzema la riaprono in tre minuti prima del finale spettacolo chiuso dal gol del milanista. De Bruyne e compagni sfideranno gli azzurri nella […]

venerdì 08 Ottobre 2021.

