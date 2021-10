L’Under 21 resta a punteggio pieno: 2-1 in Bosnia con i gol di Okoli e Vignato

L’Under 21 resta a punteggio pieno: 2-1 in Bosnia con i gol di Okoli e VignatoI ragazzi di Nicolato vincono ancora nel percorso verso il prossimo campionato continentale: due assist per Tonali. È la terza vittoria consecutiva per gli azzurrini dopo quelle contro Lussemburgo (3-0) e Montenegro (1-0) continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

sabato 09 Ottobre 2021.

