San Giovanni in Fiore, lunedì 11 ottobre l’inaugurazione della scuola elementare Dante Alighieri

“Edificio ideale”, precisa la sindaca Succurro

La Redazione

San Giovanni in Fiore,

sabato 09 Ottobre 2021.

Alle ore 10 di lunedì 11 ottobre, a San Giovanni in Fiore sarà inaugurata la scuola elementare Dante Alighieri, rimasta a lungo oggetto di lavori di adeguamento antisismico e di miglioramento energetico e termico iniziati negli anni scorsi. Ne dà notizia, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che commenta: «Grazie alla tenacia dell’amministrazione comunale in carica, finalmente sono stati completati tutti gli interventi già finanziati. Pertanto, la Dante Alighieri potrà di nuovo ospitare tanti bambini che frequentano la scuola elementare, i quali avranno un edificio più sicuro, più caldo e accogliente, più comodo anche per i genitori e, in quanto più centrale e ben servito, più idoneo per la gestione del traffico veicolare e la riduzione del relativo inquinamento». L’inaugurazione si svolgerà all’aperto, davanti all’ingresso dell’edificio scolastico e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni anti-Covid, alla presenza delle istituzioni locali, della dirigente scolastica Loredana Lamacchia e del personale della stessa scuola. La stampa è invitata a partecipare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA