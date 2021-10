LIVE GP Turchia: Bottas sempre 1°. Leclerc 3° e attacca Verstappen, Hamilton è 5°

F1 GP Turchia LIVE: Bottas in fuga, Leclerc 3°, dietro Max. Hamilton vola e ricuce lo strappoAlla partenza Bottas scatta bene e tiene dietro Verstappen e Leclerc. La sua Mercedes è prima con ampio distacco. Dietro Hamilton parte 11°, ma a furia di sorpassi spettacolari risale e ora è 5°, per la vittoria finale c’è […]

La Redazione24

,

domenica 10 Ottobre 2021.

F1 GP Turchia LIVE: Bottas in fuga, Leclerc 3°, dietro Max. Hamilton vola e ricuce lo strappoAlla partenza Bottas scatta bene e tiene dietro Verstappen e Leclerc. La sua Mercedes è prima con ampio distacco. Dietro Hamilton parte 11°, ma a furia di sorpassi spettacolari risale e ora è 5°, per la vittoria finale c’è anche lui. Bene anche Sainz, in rimonta con la sua Ferrari

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA