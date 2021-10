Ronaldo, nuovo record. Superato Sergio Ramos: nessuno come lui in Europa

Ronaldo, nuovo record. Superato Sergio Ramos: nessuno come lui in EuropaIl portoghese in amichevole supera l’ex compagno Sergio Ramos e con 181 presenze conquista il primato continentale. Adesso nel mirino c’è il malese Soh Chin Ann continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 10 Ottobre 2021.

Ronaldo, nuovo record. Superato Sergio Ramos: nessuno come lui in EuropaIl portoghese in amichevole supera l’ex compagno Sergio Ramos e con 181 presenze conquista il primato continentale. Adesso nel mirino c’è il malese Soh Chin Ann

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA