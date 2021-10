Ora 5 giornate di fuoco: guarda tutti gli scontri diretti in programma

Serie A, ora 5 giornate di fuoco: guarda tutti gli scontri diretti in programmaTerminati gli impegni delle nazionali, il campionato riprenderà con due big match nel prossimo weekend: Lazio-Inter e Juve-Roma. In totale, nei prossimi 5 turni di Serie A sono in programma 7 scontri diretti tra le 6 big. Ecco di quali partite si […]

La Redazione24

,

lunedì 11 Ottobre 2021.

