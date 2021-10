Bonucci l’irrinunciabile: “Con la fascia o senza”, ora per Max è il soldato migliore

Bonucci l’irrinunciabile: “Con la fascia o senza”, ora per Max è il soldato miglioreL’uomo più impiegato da Allegri, tornato capitano dall’inizio con il Chelsea, per la prima volta in stagione. Nella Top 10 dei più presenti nella storia della Juve continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 12 Ottobre 2021.

Bonucci l’irrinunciabile: “Con la fascia o senza”, ora per Max è il soldato miglioreL’uomo più impiegato da Allegri, tornato capitano dall’inizio con il Chelsea, per la prima volta in stagione. Nella Top 10 dei più presenti nella storia della Juve

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA