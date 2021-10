Dall’area “di 25 metri” alla mano all’orecchio: Mou vs Juve, la storia infinita

La Redazione24

,

martedì 12 Ottobre 2021.

Dall’area “di 25 metri” alla mano all’orecchio: Mou vs Juve, la storia infinitaDomenica sera, in Juventus-Roma, José Mourinho torna da avversario all’Allianz Stadium a distanza di 3 anni dall’ultima volta, quando vinse con il Manchester United e rispose ai fischi dei tifosi bianconeri mettendosi la mano all’orecchio. L’ultima di una serie di punture e gesti cult in oltre un decennio di sfide

