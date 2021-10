Dzeko e Immobile re dei bonus, Lautaro il migliore per media voto

Dzeko e Immobile re dei bonus, Lautaro il migliore per media voto Fulcro di ogni squadra per l’apporto bonus, ecco i migliori giocatori per il reparto offensivo: i 6 gol realizzati fino ad ora lanciano il bosniaco e il laziale, entrambi in testa alla classifica marcatori continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 12 Ottobre 2021.

Dzeko e Immobile re dei bonus, Lautaro il migliore per media voto Fulcro di ogni squadra per l’apporto bonus, ecco i migliori giocatori per il reparto offensivo: i 6 gol realizzati fino ad ora lanciano il bosniaco e il laziale, entrambi in testa alla classifica marcatori

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA