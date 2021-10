Lucca segna sempre ma la Svezia beffa l’Italia Under 21 al 92′: sorpasso rinviato

La Redazione24

,

martedì 12 Ottobre 2021.

Lucca segna sempre ma la Svezia beffa l’Italia Under 21 al 92′: sorpasso rinviatoAl gol dell’attaccante del Pisa ha risposto, in pieno recupero, il colpo di testa di Prica. La nazionale di Nicolato è seconda nel girone, a -1 dagli scandinavi ma con una partita in meno

