Allerta meteo: Domani 14 ottobre scuole chiuse a Rocca di Neto

Il Sindaco Alfonso Dattolo predispone la chiusura di tutte le scuole statali e non, presenti nel territorio comunale

Rocca di Neto,

mercoledì 13 Ottobre 2021.

Tenuto in considerazione il bollettino di allerta meteo di livello arancione diramato dalla Protezione Civile Regionale, per la giornata di oggi 13 ottobre e domani 14 ottobre, il Sindaco predispone la chiusura di tutte le scuole statali e non, presenti nel territorio comunale per la giornata di domani 14 ottobre 2021.

