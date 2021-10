Juve-Roma, le sfide reparto per reparto

Juve-Roma, le sfide reparto per repartoL’attacco spuntato bianconero contro i dubbi in retroguardia giallorossi, la ritrovata difesa di Allegri in attesa di capire chi si troverà davanti. E che incroci, azzurri e non solo, a centrocampo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 13 Ottobre 2021.

Juve-Roma, le sfide reparto per repartoL’attacco spuntato bianconero contro i dubbi in retroguardia giallorossi, la ritrovata difesa di Allegri in attesa di capire chi si troverà davanti. E che incroci, azzurri e non solo, a centrocampo

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA