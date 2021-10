Roma in ansia per Abraham: infortunio con l’Inghilterra e Juve a forte rischio

La Redazione24

mercoledì 13 Ottobre 2021.

Roma in ansia per Abraham: infortunio con l’Inghilterra e Juve a forte rischioIl centravanti, appena entrato per Kane, si è fatto male in un allungo. E anche Pellegrini ha la febbre

