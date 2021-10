Cotronei, il neo Sindaco Antonio Ammirati nomina la nuova giunta

Il sindaco Ammirati: “Ho scelto una squadra giovane, competente e ricca di entusiasmo”.

La Redazione

Cotronei,

giovedì 14 Ottobre 2021.

Questa mattina presso la sede del comune di Cotronei, il neo sindaco avv. Antonio Ammirati ha nominato la sua squadra di governo. Quattro componenti (tra assessori e vicesindaco) che lo affiancheranno nel percorso amministrativo. Si tratta di:

Benincasa Pierluigi designato Vicesindaco e Assessore con deleghe a: lavori pubblici e urbanistica, edilizia pubblica e privata, edilizia scolastica, servizio tecnico e manutentivo, politiche del territorio per infrastrutture e strategie territoriali, politiche per la protezione civile, politiche della viabilità, agricoltura;

Fragale Elisabetta designata Assessore con deleghe a: politiche Scolastiche, politiche delle comunicazioni, Politica della formazione permanente e del sapere, Cultura;

Bevilacqua Antonio designato Assessore con deleghe a: politiche per la valorizzazione delle risorse umane dell’ente, politiche comunitarie e sviluppo economico, politiche finanziarie e di bilancio, tributi e controllo di gestione, politiche per la valorizzazione delle attività produttive industriali e artigianali, politiche per la valorizzazione delle risorse energetiche, politiche dell’ambiente, politiche del turismo e dello spettacolo, politiche per la tutela e la valorizzazione del territorio

Toscano Rosa designata Assessore con deleghe a: Politiche sociali, Politiche di valorizzazione e di promozione dell’associazionismo e del volontariato, Politiche di sviluppo dei sistemi informatici e telematici, Politiche delle pari opportunità.

A latere delle nomine il sindaco Ammirati ha dichiarato: “Ho scelto una squadra giovane competente e ricca di entusiasmo. Un mix tra le professionalità presenti nella lista e le singole affermazioni elettorali. Siamo da subito attivi per soddisfare nel minor tempo possibile le esigenze della nostra comunità e per realizzare il nostro programma di governo. C’è tanto lavoro da fare e non perderemo tempo”.

