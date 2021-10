Il preparatore Saccone: “Gli infortuni? Con Higuain facevo così. E Ibra può giocare altri 2-3 anni”

Il preparatore Saccone: “Gli infortuni? Con Higuain facevo così. E Ibra può giocare altri 2-3 anni”Prevenzione, recupero e gestione sono le tre parole chiave per aiutare i calciatori non più giovanissimi a evitare rotture: “Vi spiego come mi comportavo col Pipita” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 14 Ottobre 2021.

Il preparatore Saccone: “Gli infortuni? Con Higuain facevo così. E Ibra può giocare altri 2-3 anni”Prevenzione, recupero e gestione sono le tre parole chiave per aiutare i calciatori non più giovanissimi a evitare rotture: “Vi spiego come mi comportavo col Pipita”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA