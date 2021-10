Milan, finalmente buone notizie: Ibra in gruppo. E ci sono pure Krunic e Calabria

giovedì 14 Ottobre 2021.

Milan, finalmente buone notizie: Ibra in gruppo. E ci sono pure Krunic e CalabriaI tre dovrebbero essere disponibili per la sfida di sabato contro il Verona: a San Siro, in porta, ci sarà Tatarusanu

