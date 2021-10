Milan, la priorità è un attaccante in più: così un lettore su due nel nostro sondaggio

Milan, la priorità è un attaccante in più: così un lettore su due nel nostro sondaggioLa punta in cima all’agenda per il 48,7% dei votanti. Segue il rinnovo di Pioli per il 23,6%, poi il rinnovo di Kessie (21,1%) e l’ingaggio di un centrocampista (6,5%) continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 14 Ottobre 2021.

Milan, la priorità è un attaccante in più: così un lettore su due nel nostro sondaggioLa punta in cima all’agenda per il 48,7% dei votanti. Segue il rinnovo di Pioli per il 23,6%, poi il rinnovo di Kessie (21,1%) e l’ingaggio di un centrocampista (6,5%)

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA