Roma, speranza Juve per Abraham: resta lui l’imprescindibile di Mourinho

Roma, speranza Juve per Abraham: resta lui l’imprescindibile di MourinhoL’attaccante inglese, da quando è arrivato, ha giocato sempre sia in campionato che in coppa. Se Tammy non ce la facesse, sarebbe pronto Shomurodov continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 14 Ottobre 2021.

