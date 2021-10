Come aggirare la quarantena: il Liverpool “parcheggia” Alisson e Fabinho a Madrid

Come aggirare la quarantena: il Liverpool “parcheggia” Alisson e Fabinho a MadridI due sono rientrati direttamente dal Brasile in Spagna, dove martedì i Reds sfideranno l’Atletico. Salteranno il match di domani a Watford ma non dovranno restare in isolamento per 10 giorni continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 15 Ottobre 2021.

Come aggirare la quarantena: il Liverpool “parcheggia” Alisson e Fabinho a MadridI due sono rientrati direttamente dal Brasile in Spagna, dove martedì i Reds sfideranno l’Atletico. Salteranno il match di domani a Watford ma non dovranno restare in isolamento per 10 giorni

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA