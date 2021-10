Giuseppe Capitolino unico calabrese su Rai 2, in prima serata “Voglio essere un mago”

Giuseppe, ogni Martedì, sarà tra i protagonisti del nuovo programma televisivo in onda su Rai 2 alle 21:30 in prima serata “Voglio essere un mago” e in replica Sabato alle 14:00 sempre su Rai 2

La Redazione

Cleto (CS),

venerdì 15 Ottobre 2021.

“Mi chiamo Giuseppe Capitolino, vengo da Cleto un paesino in provincia di Cosenza, Ho 15 anni e frequento il liceo scientifico ad Amantea… sono una persona molto sicura di sé… sono una persona che crede in quello che dice e crede in quello che fà…sono quel tipo di persona che a mio parere, non deve mancare in una trasmissione… sono un po’ il jolly del gruppo….

La magia la conosco un po’ da sempre, grazie al classico kit 40 giochi di magia in scatola che mi hanno regalato da piccolo

…sará forse una stupidaggine, ma è da lì che ti nasce l’ispirazione della magia…che ti nasce il fuoco!

Coltivo anche molte altre passioni, ad esempio snowboard, surf, skate, faccio molti sport con gli amici, anche equitazione e mi alleno molto, pratico calisthenics 7 volte a settimana….

La mia passione principale è quella della Magia ma anche tutte le mie passioni secondarie sono un po’ ricollegabili all’arte… tutto quello che è creativo è Arte quindi diciamo che sono un po’ artista….

Vedermi su rai Due… essere in Tv, in prima serata, è stato un qualcosa di incredibile! Una grandissima emozione.

Sono stato da subito invaso dai messaggi di amici, conoscenti, sconosciuti. Sommerso da affetto e… notifiche.

Un sogno che diventa realtà, tutto, in soli pochi minuti di messa in onda. I miei occhi non riuscivano a staccarsi dallo schermo, ero incantato. e poi, che figata vedere i miei compagni, i miei amici, la mia famiglia, a condividere le mie stesse emozioni.

È stato qualcosa di indescrivibile, come se avessi scalato la vetta più alta del mondo, e come me tutti i miei amici che metaforicamente mi hanno “battuto il cinque” come per dire ” ce l’hai fatta Giuseppe, siamo fieri di te”.

vorrei ringraziare tutti singolarmente, vorrei abbracciarvi uno per uno. è anche grazie al vostro sostegno che continuerò a dare il meglio di me ogni giorno in più. Vi voglio bene”.

