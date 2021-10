Mou-Allegri, nemici amici da 38 trofei. Simili in campo, opposti fuori: il triplete li divide

Mou-Allegri, nemici amici da 38 trofei. Simili in campo, opposti fuori: il triplete li divideInsieme hanno conquistato tre quarti di tutte le Coppe degli allenatori presenti in campionato. Il portoghese sbanca in campo internazionale continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 15 Ottobre 2021.

Mou-Allegri, nemici amici da 38 trofei. Simili in campo, opposti fuori: il triplete li divideInsieme hanno conquistato tre quarti di tutte le Coppe degli allenatori presenti in campionato. Il portoghese sbanca in campo internazionale

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA