Ausilio: “Pif? Non so nemmeno chi siano. E non rispondo a Commisso”

Ausilio: “Pif? Non so nemmeno chi siano. E non rispondo a Commisso”Il d.s. dell’Inter non replica al patron della Fiorentina e non parla delle voci sul fondo che ha appena rilevato il Newcastle continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 16 Ottobre 2021.

Ausilio: “Pif? Non so nemmeno chi siano. E non rispondo a Commisso”Il d.s. dell’Inter non replica al patron della Fiorentina e non parla delle voci sul fondo che ha appena rilevato il Newcastle

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA